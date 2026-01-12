Hamburg (ots) -Künstliche Intelligenz, cloudbasierte Produktion und neue Ausspielwege verändern derzeit die Broadcast- und Medienproduktion spürbar. Wie sich Prozesse, Technologien und Geschäftsmodelle weiterentwickeln, steht im Mittelpunkt der HAMBURG OPEN 2026, einer Fachmesse für Broadcast, Streaming und professionelle Medientechnik, die am 14. und 15. Januar auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress stattfindet.Hamburg wird damit zum Jahresauftakt zum wichtigsten Treffpunkt der Branche im DACH-Raum: Rund 200 Ausstellende präsentieren Lösungen entlang der gesamten Produktionskette - von Aufnahme und Postproduktion bis zu Speicherung, Übertragung und Ausspielung.Themen 2026: KI, Cloud und digitale SouveränitätInhaltlich setzt die HAMBURG OPEN Schwerpunkte auf KI-Anwendungen in der Medienproduktion, Cloud-Workflows sowie die Frage nach souveränen Infrastrukturen für Produktion und Distribution. Weitere Themen sind Entwicklungen rund um Streaming und Creator-Formate, neue Technologien in der Live-Produktion sowie Corporate Video als Wachstumsfeld in Unternehmen.Neu in diesem Jahr sind Guided Tours zum Thema Corporate Video sowie das interaktive LIVE LAB, in dem aktuelle Kamera- und Live-Broadcast-Technik gemeinsam mit Fachbesuchenden getestet und diskutiert wird. Die Content Creators Ian und Daniel Budiman (Budibros) streamen aus dem LIVE LAB an beiden Messetagen live.Die HAMBURG OPEN wird von Hamburg Messe und Congress gemeinsam mit Studio Hamburg MCI organisiert und richtet sich an Fachbesuchende und Branchenprofis. Weitere Informationen und Tickets unter www.hamburg-open.deAuf einen Blick: HAMBURG OPEN 2026Hamburg Messe und Congress, Halle B6 14. Januar (10-18 Uhr) & 15. Januar (10-16 Uhr) Zweitages-Ticket: inklusive kostenfreier Nutzung des HVV am VeranstaltungstagPressekontakt:Christian FreitagPresse & ContentHamburg Messe und CongressTel.: +49 40 3569-2685E-Mail: christian.freitag@hamburg-messe.deAkkreditierung unter www.hamburg-open.de/presse/presseservice/akkreditierungWeitere Pressebilder unter www.hamburg-open.de/presse/pressematerial-downloadsOriginal-Content von: HAMBURG OPEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181826/6194291