Hamburg (ots) -- Vom 7. bis 20. Januar werden rund 500 Mitglieder von Team Deutschland in München offiziell für die Olympischen Winterspiele eingekleidet- EDEKA und Netto Marken-Discount sorgen für ausgewogene Ernährung vor OrtVom 7. bis 20. Januar werden rund 500 Mitglieder von Team Deutschland im Münchener MTC world of fashion für die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina eingekleidet. Als Ernährungspartner von Team D begleiten EDEKA und Netto Marken-Discount die Athlet:innen natürlich auch in dieser für die qualifizierten Sportler:innen besonderen Phase und sorgen vor Ort für beste Verpflegung.Damit die Sportler:innen und ihre Teams während der intensiven Tage in München nicht nur bestens ausgestattet, sondern auch ausgewogen verpflegt werden, bieten EDEKA und Netto ein vielfältiges Angebot für die Stärkung vor Ort. Während die EDEKA Brotzeit-Bar mit den offiziellen Team D Broten für herzhafte und süße Verpflegung sorgt, können sich die Athlet:innen an der EDEKA Snack-Bar mit leckeren und ausgewogenen Eigenmarkenprodukten für die roadtomilanocortina eindecken.Die Förderung von Sport und ausgewogener Ernährung ist für EDEKA und Netto gelebte Realität. Neben der nationalen Partnerschaft mit Team D, die seit 2016 besteht, engagieren sich zahlreiche der selbstständigen EDEKA-Kaufleute sowie Netto-Filialen für Sportler:innen und Vereine in ihrem Umkreis. So wird die Unterstützung für Team D nicht nur auf großer Bühne sichtbar, sondern auch lokal spürbar. Ein Engagement, das sich auch im Alltag der Kund:innen zeigt. In den Märkten und Filialen des EDEKA-Verbunds finden sich eine Vielzahl an Eigenmarkenprodukten mit dem Team Deutschland Partner-Logo, darunter Müsli, Nüsse, Skyr, Fisch sowie frisches Obst und Gemüse. Rund um die Winterspiele dürfen sich Kund:innen zudem auf Social-Media-Aktivierungen, Rezeptinspirationen und Gewinnspiele freuen.Weitere Informationen zur Partnerschaft mit Team Deutschland unter:- hhttps://ots.de/TfvN3Q- https://www.netto-online.de/ueber-netto/TeamD.chtmEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.859 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Netto Marken-Discount im ProfilNetto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.700 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA-Verbund und Team DeutschlandDer EDEKA-Verbund ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athlet:innen Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen und auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Rezepte der Athlet:innen, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportler:innen nachgekocht wurden. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte von EDEKA und Netto Marken-Discount das Partner-Logo. Mit dem offiziellen Team D Kochbuch "Koch dich fit" und den beiden offiziellen Team Deutschland Snack Balls, sind bereits drei Eigenmarkenprodukte bei EDEKA erhältlich, die ganz im Zeichen der Partnerschaft stehen. 2025 sind - rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina - zwei weitere Team D Produkte an den Start gegangen: die offiziellen Team D Brote.