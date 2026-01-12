DJ Knorr-Bremse und Wesp gründen JV für digitale Nutzfahrzeug-Dienste
DOW JONES--Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung digitaler Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie. Der Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent.
January 12, 2026
