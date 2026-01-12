Stockers Börsencheck: Starker Marktstart - kommt der Rohstoff-Superzyklus 2026?

Wie entwickelt sich das erste Quartal weiter? Welche Auswirkungen hat die Lage in Venezuela auf die Märkte? Wie stehen die Prognosen für Gewinne und Brachen? Kommt ein neuer Rohstoff-Superzyklus?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

