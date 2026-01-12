EQS-News: Windrose Consulting Group / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Windrose Consulting Group erweitert mit der Übernahme von Zenith Access Network seine Expertise im Großraum China und APAC



12.01.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Windrose Consulting Group gab heute die Übernahme von Zenith Access Network bekannt, einem Marktzugangsberatungsunternehmen mit Fachkenntnissen im Großraum China und aufstrebenden asiatisch-pazifischen Märkten. Zenith Access Network wurde 2016 gegründet und hat bisher mehr als 180 Engagements mit Life-Science-Unternehmen unterstützt. Im Rahmen der Transaktion wird Shuang Wen, Gründungsdirektor von Zenith Access Network, die Rolle des Head of APAC bei der Windrose Consulting Group übernehmen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Marktzugang und strategische Kenntnisse sowie über ein Netzwerk von öffentlichen und privaten Kostenträgern, HTA-Gutachtern, klinischen KOLs, Krankenhausverwaltern, Beschaffungsleitern, Regulierungsbehörden und Vertretern von Patientenvertretungen in Märkten wie China, Indonesien, Thailand und Singapur. Shuang Wen kommentierte: "Windrose ist weithin anerkannt für seine herausragenden Leistungen bei der Bereitstellung globaler strategischer Unterstützung für Life-Science-Unternehmen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, und ich war immer beeindruckt von der strategischen Denkweise und der Liebe zum Detail ihrer Teams. Durch die Kombination unserer fundierten Kenntnisse der Märkte im Großraum China und APAC mit der globalen Expertise von Windrose können wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten. Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und an Projekten mitzuarbeiten, die den Zugang für Patienten weltweit verbessern werden." Matthew Storer, Managing Partner der Windrose Consulting Group, fügte hinzu: "Zenith Access Network ist der ideale Partner, um unser Fachwissen zu erweitern und unsere Fähigkeit zu stärken, Kunden zu bedienen, die sich in den komplexen Marktzugangsumgebungen im Großraum China und in ganz APAC bewegen. Wir blicken auf viele Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit zurück und freuen uns, Shuang im Windrose-Team willkommen zu heißen!" Über Zenith Access Network Zenith Access Network wurde 2016 gegründet und hat eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Marktzugang und Erstattungsberatung in China und den aufstrebenden APAC-Märkten aufgebaut. Das Leistungsspektrum umfasst Markt- und Stakeholder-Landschaft, Preisforschung und -strategie, Zugangs- und Kostenerstattungsbewertungen, Entwurf von Patientenzugangsregelungen, Engagement für Kostenträger und Moderation von Beiräten. Zenith Access Network hat Preisgestaltungs- und Marktzugangslösungen für verschiedene Therapiebereiche entwickelt, darunter Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologie, Endokrinologie, Infektionskrankheiten, seltene Krankheiten und Augenheilkunde. Weitere Informationen finden Sie unter zenith-access.com . Informationen zu Windrose Consulting Group Die 2015 gegründete Windrose Consulting Group ist ein privates, weltweit tätiges Strategieberatungsunternehmen, das sich auf Produkt- und Portfolioplanung, Wertschöpfung, Preisgestaltung und Marktzugang für Life-Science-Unternehmen konzentriert. Wir haben bisher an über 1.000 Produkten für 70 Krankheitsbereiche in 90 Ländern gearbeitet. Wir haben Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter windrosecg.com . Kontakt:

Matthew Storer

Geschäftsführender Partner, Windrose Consulting Group

info@windrosecg.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2858340/Windrose_Consulting_Group_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/windrose-consulting-group-erweitert-mit-der-ubernahme-von-zenith-access-network-seine-expertise-im-groWraum-china-und-apac-302657508.html



12.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News