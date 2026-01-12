Die Apple-Aktie erlebte einen verkorksten Start ins neue Börsenjahr. Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits um knapp -5% nachgegeben und auch zu Beginn der zweiten Handelswoche ist die Aktie des Technologiegiganten mit über -1% im Minus. Trauen Anleger Apple 2026 so wenig zu und liegen sie richtig mit ihrem Pessimismus? Chippreise könnten Gewinn belasten Für den fast kontinuierlichen Kursrückgang der Apple-Aktie in den letzten Tagen gibt es im Wesentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de