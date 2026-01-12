Ulm (ots) -- Stärkung von Absatz und Portfolio: hohe Nachfrage und Marktwachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten- Aufbau eines regionalen Leitstandorts für den Nahen Osten- Mehr Kundennähe durch lokale Präsenz: schnellere Reaktionszeiten, direktere Betreuung sowie höhere Verfügbarkeit der Fahrzeuge und Systeme- Ausbau von Partnerschaften und strategische Akquisitionen in der RegionDie Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den wachstumsstärksten Regionen im Nahen Osten. Hohe Temperaturen, komplexe Industrieanlagen und stark expandierende urbane Strukturen stellen dabei nicht nur organisatorische Herausforderungen dar. Wenn Einsatzkräfte unter den extremen klimatischen und operativen Bedingungen arbeiten, müssen sie sich auf ihre Technik und Ausstattung uneingeschränkt verlassen können. Vor diesem Hintergrund setzt die Magirus GmbH ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und befindet sich derzeit in der Gründung einer neuen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Wachstums- und Regionalisierungsstrategie der Magirus-Gruppe.Internationaler Ausbau der Präsenz von Magirus im Nahen OstenZiel dieser Internationalisierung ist der Ausbau der regionalen Präsenz im Nahen Osten. Neben der Lieferung hochqualitativer Einsatztechnik liegt der Fokus künftig verstärkt auf der lokalen Verfügbarkeit von Produkten, kürzeren Reaktionszeiten sowie einem erweiterten Serviceangebot vor Ort. "Die Internationalisierung ist eines unserer größten Potenziale", erklärt Fatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) der Magirus GmbH, "mit der Gründung der Magirus Vereinigte Arabische Emirate schaffen wir die strukturelle Grundlage, um nachhaltig in der Region zu wachsen."Stärkung von Absatz und Leistungsportfolio in der RegionMagirus beabsichtigt, insbesondere den Absatz von Lösch- und Rüstfahrzeugen sowie von Equipment, Robotiklösungen und Ersatzteilen in der Region gezielt auszubauen. Die neue Gesellschaft schafft die Voraussetzung, das vollständige Leistungsportfolio von Magirus konsequent im regionalen Markt zu verankern und Angebote stärker an lokale Einsatzanforderungen anzupassen. Durch die Nähe zum Markt profitieren Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten künftig von direkter Betreuung, schnelleren Reaktionszeiten und einer verbesserten Verfügbarkeit von Fahrzeugen, Systemen und technischer Ausstattung.Mehr Kundennähe durch lokale Organisation und ServicekompetenzEinen zentralen Schwerpunkt setzt Magirus in seinem internationalen Wachstum auf den weiteren Ausbau von Service- und Betreuungskompetenz vor Ort. Durch die lokale Organisation rücken Projektabwicklungen, Inbetriebnahmen, Wartungen, Schulungen und After-Sales-Services deutlich näher an den Kunden. Ziel ist es, Einsatzkräfte über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und Systeme hinweg zuverlässig zu unterstützen. Kürzere Reaktionszeiten, eine höhere Service-Verfügbarkeit sowie eine dauerhaft gesteigerte Einsatzbereitschaft stehen dabei im Mittelpunkt, auch hinsichtlich der anspruchsvollen klimatischen und operativen Bedingungen der Region.Aufbau eines regionalen Leitstandorts in den Vereinigten Arabischen EmiratenMit der neuen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten will Magirus nicht nur den internationalen Erfolgskurs weiter fortsetzen, sondern verfolgt zudem das klare Ziel, einen führenden Leitstandort für den Nahen Osten aufzubauen. Von hier aus sollen regionale Aktivitäten gebündelt, Marktanforderungen koordiniert und die Steigerung des Marktanteils in der Region gezielt gefördert werden. Der neue Standort bildet damit die organisatorische Grundlage, um Wachstum langfristig zu steuern und Strukturen weiterzuentwickeln. "Dieses Wachstum wird wiederum die Voraussetzung für weitere Investitionen, den Ausbau lokaler Wertschöpfung und eine noch stärkere Nähe zu unseren Kunden im Nahen Osten schaffen. Unser Anspruch ist es, hier eine führende Rolle im Markt einzunehmen", so Magirus-CEO Fatmir Veselaj.Ausbau regionaler Partnerschaften und gezielte AkquisitionsschritteUm lokale Marktkenntnis, operative Erfahrung und Kundenzugang mit der technologischen und systemischen Kompetenz von Magirus GmbH zu verbinden, setzt das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden sowie potenziellen neuen Partnern in der Region. Ziel ist es, regionale Stärken gezielt einzubinden und die eigenen Aktivitäten vor Ort nachhaltig zu ergänzen.Ergänzend dazu befindet sich das Unternehmen in einem laufenden Beteiligungsprozess, der auf eine mögliche Einbindung eines lokalen Anbieters abzielt. Mit diesem Schritt verfolgt Magirus das Ziel, lokale Marktkenntnis und operative Stärke noch enger mit der eigenen technologischen Expertise zu verzahnen und damit die regionale Präsenz strategisch weiter auszubauen.Ein Schritt, mit dem Magirus seinen Anspruch unterstreicht, Einsatzkräfte im Nahen Osten langfristig, verlässlich und auf höchstem Qualitätsniveau zu unterstützen - gemeinsam mit starken lokalen Partnern.BILDUNTERSCHRIFT (Copyright Magirus):Bild: Magirus-Drehleiter für VAE-Region im Magirus Experience Center Ulm [Downolad] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/2026-01-09_Magirus_PR_International_Expansion_UAE_Image)ÜBER MAGIRUSLeidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Sinne von Feuerwehrleuten in aller Welt. Mit einem umfassenden Angebot intelligenter Drehleitern, hochmoderner und zuverlässiger Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, taktischen Einsatz- und Löschrobotern, digitalen Flotten- und Einsatzmanagementsystemen, Pumpen, Tragkraftspritzen, vielseitigem Equipment und cleverem Zubehör gilt Magirus seit über 160 Jahren als einer der größten und technologisch führenden Anbieter von Brand- und Katastrophenschutz-Technik weltweit. Magirus beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten: Ulm/Deutschland, Graz/Österreich, Brescia/Italien, Chambéry/Frankreich und Schongau/Schweiz.