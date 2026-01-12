© Foto: UnsplashDer Smartphone-Markt wächst wieder. Apple setzt sich an die Spitze. Doch Analysten warnen bereits vor Engpässen und höheren Kosten im Jahr 2026.Apple hat im Jahr 2025 den weltweiten Smartphone-Markt angeführt. Der Konzern erreichte einen Marktanteil von 20 Prozent. Das war der höchste Wert unter den fünf größten Herstellern. Das geht aus einer Analyse von Counterpoint Research hervor, über die Reuters berichtet. Analyst Varun Mishra von Counterpoint führt den Erfolg auf eine robuste Nachfrage zurück. Vor allem Schwellenländer und mittelgroße Märkte hätten zugelegt. Zusätzlich habe sich die iPhone-17-Serie stark verkauft. Markt wächst wieder leicht Die weltweiten Smartphone-Auslieferungen …Den vollständigen Artikel lesen
