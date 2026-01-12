Die TKMS-Aktie startet mit spürbarem Rückenwind in die neue Handelswoche. Auslöser ist eine politische Annäherung auf höchster Ebene: Beim Treffen zwischen dem indischen Premierminister Narendra Modi und Bundeskanzler Friedrich Merz wurde eine vertiefte verteidigungspolitische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern beschlossen. Ein zentrales Projekt dieser Kooperation ist ein Großauftrag für TKMS: Der Konzern soll für rund 8 Milliarden Euro insgesamt sechs U-Boote liefern, deren Fertigung in Indien erfolgen wird. TKMS hat ambitionierte Ziele: Auf mittlere Sicht soll der Umsatz jährlich um rund 10 Prozent wachsen, gleichzeitig strebt das Management eine Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf über 7 Prozent an.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe