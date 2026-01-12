Hamburg/Neumünster (ots) -Die OTTO DÖRNER Gruppe gibt bekannt, dass ihr langjähriges Tochterunternehmen Kranich Entsorgung GmbH zum 01. Januar 2026 umfirmiert hat und künftig unter dem NamenOTTO DÖRNER Sonderabfall GmbHam Markt auftreten wird.Mit der Umfirmierung wird die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der OTTO DÖRNER Gruppe nun auch nach außen klar sichtbar. Die Gruppe steht seit Jahrzehnten für Vertrauen, partnerschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Lösungen in der Bau-, Ver- und Entsorgungswirtschaft."Mit der neuen Firmierung möchten wir unser Leistungsportfolio noch deutlicher symbolisieren und unsere Weiterentwicklung sichtbar machen", erklärt Moritz Meier, Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Sonderabfall GmbH. "Unser Fokus bleibt unverändert: zuverlässige, sichere und nachhaltige Entsorgung für unsere Kunden - jetzt unter einem zeitgemäßen Firmenauftritt."Für Kund:innen und Partner:innen bleibt alles Wesentliche unverändert: Ansprechpartner:innen, Abläufe sowie das hohe Maß an Fachkompetenz und Engagement bleiben bestehen. Lediglich der Unternehmensname und die E-Mail-Adressen ändern sich.Mit der Umfirmierung blickt die OTTO DÖRNER Gruppe voller Zuversicht in die Zukunft und bedankt sich bei Kund:innen und Partner:innen für das langjährige Vertrauen. Gemeinsam wird der eingeschlagene Weg fortgesetzt - mit bekannten Gesichtern unter einem starken neuen Namen.Über OTTO DÖRNEROTTO DÖRNER versteht, dass die Rohstoffe der Welt begrenzt sind. Deswegen recycelt und entsorgt das Unternehmen die Abfälle der Wirtschaft und versorgt die Wirtschaft mit wiederaufbereiteten Materialien sowie nachhaltig produzierten Naturbaustoffen. OTTO DÖRNER hat sich in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie Deponiebetrieb zu einem der führenden privaten Unternehmen in Norddeutschland entwickelt. Als Familienunternehmen mit über 1.200 Mitarbeiter:innen steht OTTO DÖRNER seit über 95 Jahren für hanseatische Kaufmannstradition, gepaart mit hoher Innovationsfreude.Pressekontakt:OTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail Isabella.loschelder@doerner.deOriginal-Content von: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78164/6194368