Ab morgen starten die US-Großbanken in die Berichtssaison. Den Auftakt macht Branchenprimus JPMorgan am frühen Nachmittag. Anleger dürften mit Spannung auf das Zahlenwerk blicken, aber heute tauchen viele Finanzwerte in den USA ab. Das liegt an einem Post, den US-Präsident Donald Trump am Wochenende absetzte.Traditionell gehören die US-Banken in den Vereinigten Staaten zu den ersten Unternehmen, die zum Beginn der Berichtssaison ihr Zahlenwerk präsentieren. Unserer Zeit um 13:00 Uhr wird morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
