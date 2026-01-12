Eine Sicherheitsforscherin hat sich die Bugs der vergangenen 20 Jahre unter Linux angeschaut - und wie schnell diese behoben wurden. Besonders hartnäckige Fehler können dabei Jahrzehnte versteckt im Betriebssystem verbringen, bevor jemand das Problem entdeckt. Was das für das heutige Linux bedeutet. Wenn User:innen oder Entwickler:innen Bugs in einer Software entdecken, ist das gleichermaßen ärgerlich wie nützlich. Denn zum einen werden die User:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n