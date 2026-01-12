Die Aktie von Börsenneuling und U-Boot-Spezialist TKMS ist im neuen Jahr einfach nicht zu stoppen. Schon nach wenigen Handelstagen steht ein Kursplus von 33 Prozent zu Buche. Ein neuer Auftrag aus Indien sorgt am Montag für Euphorie. Der Besuch von Friedrich Merz in Indien entwickelt sich für die deutsche Rüstungsindustrie zum strategischen Signal. Im Zentrum der Gespräche mit Indiens Premierminister Narendra Modi steht eine deutlich engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Besonders brisant aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de