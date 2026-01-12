London (www.anleihencheck.de) - Die indische Wirtschaft setzt ihren rasanten Wachstumskurs fort, angetrieben durch eine starke Binnennachfrage, Steuersenkungen, eine unterstützende Geldpolitik und Impulse durch Reformen, so die Experten von Jupiter Asset Management.Die neuesten vierteljährlichen Regierungszahlen1 würden Indiens Position als wachstumsstärkste große Volkswirtschaft des letzten Jahrzehnts untermauern. Mit einer Wachstumsrate von 8,2% sei die indische Wirtschaft in den drei Monaten bis Ende September schneller gewachsen als in jedem der fünf vorhergehenden Quartale. Viele hätten sich überrascht gezeigt von der starken Wachstumsdynamik, die die Schätzungen der meisten Analysten und Ökonomen übertroffen habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
