Der US-Arbeitsmarkt hat vor dem Jahreswechsel gemischte Signale ausgesendet und zugleich Spekulationen auf eine Zinspause der Notenbank genährt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Stellenaufbau laufe zwar weiter nur schleppend, doch sei die Arbeitslosenquote im Dezember überraschend deutlich gesunken. Für die US-Notenbank, die Ende des Monats wieder über den Leitzins entscheide, seien die Arbeitsmarktdaten eine wichtige Orientierungsmarke beim Abstecken des geldpolitischen Kurses.
