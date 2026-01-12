© Foto: Phelan M. Ebenhack - FR121174 APDrohnen sollen Millionen Kunden in Minuten erreichen. Eine massive Expansion steht an. Der Alltag beim Einkaufen könnte sich grundlegend verändern.Der US-Einzelhandelsriese Walmart treibt den Ausbau von Drohnenlieferungen deutlich voran, wie Seeking Alpha berichtet. Gemeinsam mit Wing, einer Tochtergesellschaft von Alphabet, will Walmart die Zustellung per Luftweg für Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar machen. Im Laufe des kommenden Jahres sollen rund 150 zusätzliche Walmart-Filialen mit Drohnenlieferungen ausgestattet werden. Damit würde das Angebot bis Ende 2027 auf mehr als 270 Standorte ausgeweitet. Bislang war der Service vor allem auf Regionen wie Dallas-Fort Worth …Den vollständigen Artikel lesen
