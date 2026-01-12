US-Banken legen los | Tempus AI mit Umsatzsprung, Mercedes hochgestuft und nächstes Depot startet
|11:54
|11:51
|11:50
|Mercedes-Benz ordnet seine Aufstellung beim autonomen Fahren neu, um damit den Ansprüchen der Kunden besser gerecht zu werden und Kosten einzusparen.
|Bereits im Jahr 2021 konnte Mercedes-Benz sich in Deutschland eine Zulassung für autonomes Fahren nach Level 3 sichern. Damit werden Systeme bezeichnet, die unter bestimmten Voraussetzungen vollständig...
|11:49
|Gemeinsam entwickelte Software-Plattform: Mercedes-Benz evaluiert Alloy Kore von Vector und QNX
|10:50
|Mercedes macht wohl Pause mit Fahrassistenz nach Level 3
|Als erster deutscher Hersteller bietet Mercedes-Benz schon seit längerem einen Fahrassistenten nach Level 3 ("hands-off, eyes off") in der S-Klasse und deren Elektro-Pendant EQS an. Doch in der Neuauflage...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|MERCEDES-BENZ GROUP AG
|60,14
|-0,38 %
|TEMPUS AI INC
|62,50
|+9,65 %