SIGNAL IDUNA hat das Tarifwerk in der Einzel-Unfallversicherung zu Jahresbeginn grundlegend überarbeitet. Eine große Neuerung ist der Fokus auf Prävention. Künftig beteiligt sich der Versicherer an den Kosten für Maßnahmen, um Unfälle zu vermeiden. Auch Leistungsverbesserungen wurden eingeführt. Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat das Tarifwerk in der Einzel-Unfallversicherung zum 05.01.2026 grundlegend überarbeitet. Mit dem aktualisierten Unfallschutz setzt der Versicherer den Fokus neben der Rehabilitation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact