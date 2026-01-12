Die Volkswagen Vz. verzeichneten einen recht wackligen Start ins neue Jahr. Während der Dax vom Jahresstart weg gleich zur Höchstform auflief, geriet bei den Volkswagen Vz. der Motor ins Stottern. Statt eines frischen Kaufsignals gab es zu Jahresbeginn erst einmal eine Konsolidierung. Doch diese verläuft - überraschenderweise - überaus vielversprechend. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass die Aktie kurzfristig doch noch in Schwung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
