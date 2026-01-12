Datum der Anmeldung:
05.01.2026
Aktenzeichen:
B8-21/26
Unternehmen:
BEE Dev Projects GmbH, Hamburg; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleinige Kontrolle über ein von der WIND-projekt Ingenieur- und Projektentwicklungsges.mbH betriebenes Onshore-Windparkportfolio in MV mit einer Gesamtnennleistung von ca. 380 MW
Produktmärkte:
Windenergieanlagen
