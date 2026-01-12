TeamViewer hat sein im Herbst 2025 gesenktes Umsatzziel für das abgelaufene Jahr knapp erreicht. Weitere Geschäftszahlen für 2025 will der Spezialist für Fernwartungssoftware am 10. Februar veröffentlichen. Während die Aktie nach dem Kursrutsch infolge der gesenkten Jahresziele auf ein Rekordtief an einer Bodenbildung arbeitet, haben sich erste Analysten zu Wort gemeldet.AKTIONÄR-Leser wissen: Auf Basis vorläufiger Daten liegt der Pro-forma-Umsatz von TeamViewer für 2025 bei rund 767 Millionen Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
