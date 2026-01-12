Wien (ots) -Im Rahmen des alljährlichen Graduiertenvorsingens präsentierten sich gestern in der Kammeroper Wien Gesangsabsolvent*innen der CAMPUS-Partner-Hochschulen ausgewählten Casting- und Operndirektor*innen internationaler Opernhäuser sowie renommierten Künstleragenturen. Das Format hat sich in den vergangenen Jahren als nachhaltige Brücke zwischen Ausbildung und Berufsleben etabliert: Zahlreiche Absolvent*innen konnten auf diesem Weg erfolgreich in den professionellen Opernbetrieb eintreten.Nach drei erfolgreichen Jahren erfuhr das Graduiertenvorsingen erstmals eine inhaltliche und strukturelle Erweiterung. Dank der großzügigen Unterstützung des Rotary Club Wien - Prinz Eugen sowie von Operabase wurde das Vorsingen als Graduiertenwettbewerb mit Preisverleihung ausgetragen. Neben der Entscheidung einer hochkarätigen Fachjury wurde auch ein Publikumspreis vergeben, der die aktive Beteiligung des Publikums unterstrich.Die Jury setzte sich aus namhaften Persönlichkeiten des internationalen Musiktheaterbetriebs zusammen:Adrian Eröd, Leiter des Opernstudios der Wiener Staatsoper,Susann Kalauka, Künstlerische Betriebsdirektorin, Staatstheater Nürnberg,Maurice Lenhard, Leiter des Opernstudios der Volksoper Wien,Cristiano Sandri, Künstlerischer Direktor, Teatro Regio Torino,Carolin Wielpütz, Künstlerische Betriebsdirektorin, MusikTheater an der WienEvamaria Wieser, Castingdirektorin der Salzburger FestspieleAus einer Vielzahl herausragender Talente kürte die Jury folgende Preisträger*innen:Der 1. Preis ging an Beatriz Maia, Sopran / Portugal / Theaterakademie August Everding Münchender 2. Preis an Salvador Sinão, Tenor / Portugal / Dutch National Opera Academy Amsterdamder 3. Preis an Tara Cassan, Sopran / Frankreich / Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt WienZusätzlich wurde der Publikumspreis vergeben, den ebenfalls Beatriz Maia für sich entscheiden konnte.Die Kammeroper Wien erwies sich einmal mehr als idealer Austragungsort für die Präsentation junger Stimmen. Der intime Raum bietet seit Jahrzehnten ein wesentliches Sprungbrett für den Opernnachwuchs - zahlreiche internationale Karrieren nahmen hier ihren Anfang. Auch Jurymitglied Adrian Eröd, heute gefeierter Sänger der Wiener Staatsoper, absolvierte in der Kammeroper seine ersten künstlerischen Schritte.Der Wettbewerb unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger Nachwuchsförderung im Musiktheater und schafft zugleich einen Ort der Begegnung zwischen jungen Künstler*innen und Entscheidungsträger*innen des internationalen Opernbetriebs.Mit besonderem Dank an den Rotary Club Wien - Prinz Eugen und Operabase für ihre wertvolle Unterstützung.Pressekontakt:MusikTheater an der WienMag. Andrea GruberTelefon: +43 1588 30 1520E-Mail: andrea.gruber@vbw.atOriginal-Content von: Vereinigte Bühnen Wien - Opernintendanz, Theater an der Wien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8227/6194500