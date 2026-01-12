Apple wächst schneller als alle Rivalen und erobert die Spitze des Smartphone-Markts. Doch steigende Kosten und Chipengpässe werfen ihre Schatten voraus. Wie stabil ist der Vorsprung wirklich? Apple hat im Jahr 2025 die Spitzenposition auf dem globalen Smartphone-Markt übernommen. Nach vorläufigen Schätzungen von Counterpoint Research kam der Konzern auf einen Marktanteil von 20 Prozent und erzielte damit das höchste Wachstum unter den fünf führenden Marken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
