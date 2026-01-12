Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einem Emissionsvolumen von rund 115 Mrd. EUR in den Monaten Oktober bis Dezember hat der Primärmarkt für EUR Corporate Bonds das Jahr 2025 fulminant beendet, so die Analysten der Helaba.In keinem anderen vierten Quartal zuvor sei so viel an den Markt gebracht worden. Insbesondere im November überflügle die Platzierungssumme die Ergebnisse der Vorjahre deutlich. Auch bei der Anzahl der Einzelbonds sei Q4 mit insgesamt 210 Tranchen spitze gewesen. In der Summe erreiche der Bondmarkt im Gesamtjahr ebenfalls einen neuen Rekordstand. Von den Unternehmen seien rund 520 Mrd. EUR eingesammelt worden - 57 Mrd. EUR mehr als noch 2024. Nicht zuletzt die rückläufigen Spreads hätten die dynamische Entwicklung in den vergangenen Monaten unterstützt. Insbesondere im BBB-Segment hätten sich die Risikoprämien im Vergleich zu den A-Ratingklassen überdurchschnittlich eingeengt. Auf Sektorebene hätten unter anderem Handelsunternehmen von überproportional sinkenden Spreads profitiert. Zudem dürfte manch ein Emittent angesichts tendenziell steigender Basiszinsen auf eine Aufschiebung von Refinanzierungsvorhaben verzichtet haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sähen die Analysten keinen Anhaltspunkt für eine deutliche Veränderung des Marktumfelds. Dies spreche ihres Erachtens für eine Fortsetzung der robusten Platzierungsaktivität zum Jahresauftakt 2026. ...

