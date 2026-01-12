Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag scheint der US-Arbeitsmarkt weiterhin in passabler Verfassung zu sein, so die Analysten der DekaBank.In der Folge hätten die Geldmärkte eine Fed-Leitzinssenkung im Januar weiter ausgepreist. Für April würden nun rund 12 Basispunkte an Senkung erwartet (also ca. 50% von einem 25 Basispunkte-Schritt). Erst für Juni, dann vermutlich mit einem neuen Fed-Chair, sei der Markt von einer Leitzinssenkung völlig überzeugt. Entsprechend hätten vor allem kurzlaufende US-Treasury Renditen zugelegt. Langlaufende Renditen hätten von Trumps MBS-Plänen sowie dem noch nicht verkündeten Supreme Court-Urteil zu den US-Zöllen profitiert. Bei Bunds und anderen europäischen Staatsanleihen sei die Handelsspanne sehr gering gewesen. (12.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
