Der Comedian Aurel Mertz und die Moderatorin Jeannie Wagner erleben viel und haben noch mehr zu erzählen. In ihrem neuen Podcast "Alles gelogen" spielen sie mit der Wahrheit: In jeder Folge überrascht ein Host den anderen mit zwei unfassbaren Storys aus ihrem Leben - die andere Person muss raten, welche davon wirklich stimmt. Was zählt, ist die beste Geschichte: egal ob passiert, erfunden oder irgendwo aufgeschnappt. Hauptsache legendär. Der wöchentliche Podcast zwischen Talk und Comedy startet ab dem 20. Januar 2026 exklusiv in der ARD Audiothek. Danach gibt es jeden Dienstag eine neue Folge.Jeannie Wagner und Aurel Mertz berichten von privaten und beruflichen Erlebnissen: Hat die brasilianische Mafia wirklich Aurels Handy gerettet? Hat Jeannie Ayahuasca mit Fremden auf einem Berg genommen? Und wurde ihr tatsächlich gekündigt, weil sie zu viel Spaß bei der Arbeit hatte? Die Zwei tragen ihre Storys mit größter Leidenschaft, Überzeugungskraft und Kreativität vor. Bleibt am Ende nur die Frage, ob das alles wahr oder alles gelogen ist.Über die HostsJeannie Wagner ist Fernsehmoderatorin, Content Creatorin und Social-Media-Persönlichkeit. Sie ist u. a. Host bei "Dein Song" von KiKA und hat schon als Sportmoderatorin für DAZN gearbeitet. Bekannt für ihre ungefilterten Einblicke und die vielen außergewöhnlichen Geschichten aus ihrem Alltag, bringt sie die richtige Mischung aus Humor und Ehrlichkeit mit.Aurel Mertz ist Comedian, Moderator und Schauspieler - bekannt durch Formate wie die ZDF-Show "Aurel Original", die ARD-Serie "naked" sowie als Co-Moderator des Deutschen Filmpreises 2024. Er studierte Publizistik in Wien und Istanbul, wurde von Frank Elstner entdeckt, prägt seit Jahren die deutsche Comedy-Landschaft und kommentiert gesellschaftliche Themen pointiert auf den großen Bühnen und in den sozialen Medien.Exklusiv in der ARD AudiothekDie ersten beiden Folgen von "Alles gelogen" sind ab 20. Januar exklusiv in der ARD Audiothek verfügbar. Die weiteren Folgen erscheinen immer dienstags im Wochenrhythmus."Alles gelogen" ist ein Podcast der ARD vom rbb, produziert von BosePark Productions.