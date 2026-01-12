© Foto: Dall-EEine politische Eskalation um Fed-Chef Powell erschüttert die Märkte. Während sichere Häfen wie Gold und Silber steigen, bleibt auch Bitcoin überraschend gelassen.Der Kryptomarkt zeigte sich zum Wochenauftakt volatil, aber bemerkenswert widerstandsfähig. Bitcoin und Altcoins legten am Montagmorgen zunächst zu, gaben ihre Gewinne bis zum Mittag jedoch wieder ab. Unterm Strich notiert der Markt nahezu unverändert. Auslöser der kurzfristigen Bewegung war weniger ein krypto-spezifischer Impuls als vielmehr eine politische Eskalation in Washington. Das US-Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen den amtierenden Vorsitzenden der US-Notenbank eingeleitet. Im Zentrum steht …Den vollständigen Artikel lesen
