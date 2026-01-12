Chinesische Aktien haben zum Start in die neue Handelswoche erneut kräftig Gas gegeben. Für den Hang Seng ging es um 1,44 Prozent nach oben, wobei sich die Papiere von Alibaba und Baidu unter den größten Tagesgewinnern befanden. Das entscheidende Break im Index dürfte dank des jüngsten bullishen Momentums nur noch eine Frage der Zeit sein.Die laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen Alibaba und Baidu präsentierten sich am Montag von ihrer besten Seite und legten jeweils rund 5,3 Prozent zu - die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
