Das Unternehmen schließt das Jahr 2025 mit einer starken Leistung in Q4 ab, erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 % und befördert Ross Muken zum CEO BOSTON und ROLLE, Schweiz, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), ein Weltmarktführer im Bereich der KI-gestützten Präzisionsmedizin, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt, seinen Finanzausblick für 2026 veröffentlicht und einen Plan für den Wechsel in der Geschäftsführung bekannt gegeben, der die Beförderung von Ross Muken zum Geschäftsführer (Chief Executive Officer, CEO) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 und den Wechsel des Mitbegründers Jurgi Camblong zum Vorstandsvorsitzenden (Executive Chairman) vorsieht. Vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 Umsatz von mindestens 21 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Im vierten Quartal wurden über 105.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht Vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 Umsatz von rund 77 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Im Jahr 2025 wurden über 391.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einen neuen Unternehmensrekord darstellt "2025 war ein außerordentlich erfolgreiches Jahr für SOPHiA GENETICS, da wir unser Umsatzwachstum wieder beschleunigen und unser Ziel für Neugeschäftseingänge deutlich übertreffen konnten. Damit haben wir die Weichen für ein robustes Wachstum in der Zukunft gestellt", erklärte Jurgi Camblong, Geschäftsführer von SOPHiA GENETICS. "Unsere starke Leistung im Jahr 2025 ist eine gute Voraussetzung für weiteres Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus. Zu den Wachstumskatalysatoren für das kommende Jahr zählen unsere erstklassige Liquid-Biopsy-Anwendung MSK-ACCESS mit SOPHiA DDM, vielversprechende Chancen auf dem US-Markt und ein wiederbelebtes BioPharma-Geschäft. Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2026 unsere operative Hebelwirkung unter Beweis zu stellen, und sind sehr zuversichtlich, dass sich unsere Finanzlage deutlich verbessern wird." Prognose für das Gesamtjahr 2026 Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen gibt SOPHiA GENETICS die folgenden Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 bekannt: Der Jahresumsatz wird voraussichtlich zwischen 92 und 94 Millionen US-Dollar liegen, was einem Wachstum von etwa 20 bis 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Der bereinigte EBITDA-Verlust wird voraussichtlich zwischen 29 und 32 Millionen US-Dollar liegen Plan für den Wechsel in der Geschäftsführung SOPHiA GENETICS hat heute die Beförderung von Herrn Ross Muken zum Geschäftsführer mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt gegeben. Herr Muken, der derzeit als Vorsitzender fungiert und seit fünf Jahren eine Schlüsselposition im Unternehmen innehat, wird die Nachfolge von Dr. Jurgi Camblong, Mitbegründer und Geschäftsführer, antreten. Dr. Camblong wird zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, vorbehaltlich der Wahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Juni 2026. Im Laufe des Jahres 2025 hat sich Dr. Camblong darauf konzentriert, SOPHiA GENETICS für die nächste Wachstumsphase zu positionieren. Als Vorstandsvorsitzender wird er weiterhin in Vollzeit tätig sein und sich auf strategische Initiativen, technologische Innovationen und die langfristige strategische Ausrichtung konzentrieren. "Diese Veränderungen in der Geschäftsführung spiegeln die langfristige Nachfolgeplanung des Vorstands und von Dr. Camblong wider", erklärte Dr. Tomer Berkovitz, Mitglied des Vorstands von SOPHiA GENETICS und geschäftsführender Partner bei aMoon Fund. "Jurgi hat ein bemerkenswertes und einzigartiges Unternehmen aufgebaut, das Pionierarbeit bei der Anwendung von KI in der Präzisionsmedizin geleistet hat. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit ihm, Ross und dem gesamten Führungsteam fortzusetzen, um die Patientenversorgung zu transformieren." Ross Muken trat im Februar 2021, vor dem Börsengang des Unternehmens, als Finanzvorstand (Chief Financial Officer, CFO) bei SOPHiA GENETICS ein. Im März 2023 erweiterte er seinen Aufgabenbereich und übernahm gleichzeitig die Position des Finanzvorstands (Chief Financial Officer, CFO) und des Betriebsleiters (Chief Operating Officer, COO). In dieser Funktion leitete er die Markteinführungsorganisation des Unternehmens, einschließlich der Bereiche Klinischer Vertrieb, Vertrieb von Biopharma-Diagnostika, Vertriebsunterstützung, Marketing, Kundenerfahrung und Betrieb. Im Mai 2024 wurde Herr Muken zum Vorsitzenden befördert und ist seitdem für die weltweiten Geschäftsaktivitäten von SOPHiA GENETICS verantwortlich. In dieser Funktion hat er maßgeblich zur Umgestaltung der Vertriebsorganisation und der Vertriebsprozesse, zur Wiederbeschleunigung des Geschäftswachstums und zur Stärkung der gesamten Vertriebsleistung beigetragen. "Die letzten 15 Jahre waren eine bemerkenswerte Reise, in der wir unsere Vision der Demokratisierung der datengestützten Medizin in mehr als 70 Ländern und 800 Gesundheitseinrichtungen verwirklicht haben. Durch meine fünfjährige enge Zusammenarbeit mit Herrn Ross habe ich seine außergewöhnlichen strategischen Fähigkeiten und seine operative Führungskompetenz aus erster Hand kennengelernt. Ich bin überzeugt, dass er die richtige Person ist, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen und unseren globalen Einfluss erheblich auszubauen", sagte Jurgi Camblong, Mitbegründer von SOPHiA GENETICS. "Jurgi hat in den letzten 15 Jahren etwas wirklich Bemerkenswertes aufgebaut, ein einzigartiges Unternehmen und eine Technologieplattform, die sich in der Branche von anderen abhebt", erklärte Ross Muken. "Als ich 2021 zu diesem Unternehmen kam, erkannte ich sofort, dass es sich um ein branchenprägendes Unternehmen handelt, das KI und Cloud Computing in beispiellosem Umfang einsetzt. In den letzten fünf Jahren war die Zusammenarbeit mit Jurgi außergewöhnlich. Ich habe tiefe Einblicke in die Bedürfnisse unserer Kunden, die Fähigkeiten unserer Technologie und das außergewöhnliche Talent unseres Teams gewonnen. Es ist mir eine große Ehre, die Nachfolge von Jurgi als Geschäftsführer anzutreten, und ich freue mich darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen, während er die Position des Vorstandsvorsitzenden übernimmt." Kevin Puylaert, derzeitiger Geschäftsführer des Unternehmens für die Region EMEA, wird mit Wirkung zum Januar 2026 zum Vertriebsleiter (Chief Sales Officer) ernannt. Kevin ist seit mehr als 10 Jahren bei SOPHiA GENETICS tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen inne. Seine Beiträge waren maßgeblich für das Wachstum des Unternehmens. Wichtiger Hinweis zu den vorläufigen ungeprüften Finanzergebnissen SOPHiA GENETICS hat die Erstellung des Jahresabschlusses für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 noch nicht abgeschlossen. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Schätzungen für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sind vorläufig und ungeprüft und daher naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und können sich ändern, sobald wir unsere Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 fertiggestellt haben. SOPHiA GENETICS ist derzeit dabei, die üblichen Jahresabschluss- und Prüfungsverfahren für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr abzuschließen. Es kann nicht garantiert werden, dass die endgültigen Ergebnisse für diesen Zeitraum nicht von diesen Schätzungen abweichen werden. Im Rahmen der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses von SOPHiA GENETICS und der dazugehörigen Erläuterungen zum 31. Dezember 2025 könnten wir Punkte identifizieren, die dazu führen könnten, dass die endgültigen Ergebnisse wesentlich von den hier dargestellten vorläufigen Finanzprognosen abweichen. SOPHiA GENETICS beabsichtigt, seine vollständigen Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 im Rahmen seiner ersten Telefonkonferenz zur Ergebnisbekanntgabe für 2026 zu veröffentlichen, die derzeit für den 3. März 2026 geplant ist. Informationen zu SOPHiA GENETICS SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein Cloud-natives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, dessen Ziel es ist, den Zugang zu datengestützter Medizin zu erweitern. Dafür setzt es KI ein, um Krebspatienten und Patienten mit seltenen Erkrankungen weltweit eine erstklassige Versorgung zu bieten. Das Unternehmen ist Entwickler von SOPHiA DDM, einer Plattform, die komplexe genomische und multimodale Daten analysiert und in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse für ein breites globales Netzwerk von Krankenhäusern, Labors und biopharmazeutischen Einrichtungen generiert. Weitere Informationen finden Sie unter SOPHiAGENETICS.COM. Besuchen Sie uns auch auf LinkedIn. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen Mit Ausnahme der Umsatzerlöse gibt das Unternehmen nur Hinweise auf Nicht-IFRS-Basis. Das Unternehmen stellt keine Überleitung der zukunftsgerichteten bereinigten Bruttomarge (Nicht-IFRS-Kennzahl) zur Bruttomarge (der am ehesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahl) bereit, da es naturgemäß schwierig ist, die für eine solche Überleitung erforderlichen Abschreibungen auf aktivierte Forschungs- und Entwicklungskosten zu prognostizieren und zu quantifizieren. Darüber hinaus stellt das Unternehmen keine Überleitung des zukunftsgerichteten bereinigten operativen Verlusts (Nicht-IFRS-Kennzahl) zum operativen Verlust (der am ehesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahl) bereit, da es von Natur aus schwierig ist, die Abschreibung von aktivierten Forschungs- und Entwicklungskosten und immateriellen Vermögenswerten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, den nicht zahlungswirksamen Teil der über die tatsächlichen Beiträge hinausgehenden Pensionszahlungen, bestimmte Transaktionskosten und Prozesskosten, die für eine solche Überleitung erforderlich sind, zu prognostizieren und zu quantifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025 sind vorläufig und unterliegen der Fertigstellung der Buchhaltungs- und Jahresabschlussprüfungsverfahren und können daher noch angepasst werden. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich der Prognosen für 2026 und Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, unserer Geschäftsstrategie, unseren Produkten und Technologien, unseren Partnerschaften und Kooperationen sowie den Plänen und Zielen des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen unserer Geschäftsleitung sowie auf Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Solche Aussagen unterliegen Risiken sowie Unwägbarkeiten und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich derer, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sophia-genetics-gibt-vorlaufige-finanzergebnisse-fur-das-vierte-quartal-und-das-gesamtjahr-2025-bekannt-veroffentlicht-prognose-fur-2026-und-kundigt-plan-fur-wechsel-in-der-geschaftsfuhrung-an-302657863.html



