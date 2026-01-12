Daten aus dem Schlaflabor wollte ein Team der Stanford University nicht ungenutzt lassen und hat damit eine KI trainiert. Das Modell zeigt das große Potenzial, das in unserem Schlaf schlummert. Hinter dem Namen SleepFM versteckt sich nicht die nächste App für Einschlafmusik, sondern ein neues KI-Modell, das mehr als 100 Erkrankungen anhand von Schlafdaten erkennen soll, darunter Demenz, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Die verantwortlichen Forscherinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n