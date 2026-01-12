Steigende Kosten, härtere Konkurrenz und wachsende Kundenerwartungen - 2026 wird für Online-Shops herausfordernd. Mehr Werbebudget löst das nicht. In diesem Guide erfährst du, worauf du wirklich setzen solltest, um nachhaltig profitabel zu bleiben. Der E-Commerce-Boom nach der Pandemie stabilisiert sich. Da das Marktwachstum langsamer wird, stehen viele Online-Shops nun vor schrumpfenden Margen, steigenden Akquisitionskosten und zunehmenden Verbraucheransprüchen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
