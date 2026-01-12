Instagram erweitert Edits-Insights-Tabs um neue Funktionen. Creator können jetzt Reels vergleichen, Performance-Daten teilen und Kommentare per KI auswerten. Edits entwickelt sich damit immer mehr vom Schnitt- zum Strategie-Tool für Reels-Wachstum. Wer Reels mit Edits schneidet, soll schneller verstehen, was funktioniert - und was nicht. Vor diesem Hintergrund hat Instagram jetzt den Insights-Tab für das Bearbeitungs-Tool um weitere Features ergänzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
