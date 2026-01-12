Gräfelfing (www.fondscheck.de) - Die Medical Strategy GmbH hat Dr. Alexander Jenke mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum stellvertretenden Leiter Portfoliomanagement ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die neue Funktion wird der promovierte Biologe und Betriebswirt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Prokurist und Portfoliomanager wahrnehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
