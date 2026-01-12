Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 12.01.26 | Überblick für KW 03

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 48.754 Punkten. Der Index notierte damit 286 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 77 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich zu Wochenbeginn dynamisch erholen. Es ging über die 49.000 Punkte-Marke, in dessen Dunstkreis sich der Dow Jones hat festsetzen können. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Dienstag weiter fort, ist dann aber ausgelaufen. Das Wochenhoch wurde zur Wochenmitte in einem dynamischen Impuls formatiert und direkt wieder abverkauft worden. Es stellten sich ausgeprägte Gewinnmitnahmen ein. Erst am Donnerstagnachmittag konnte sich der Dow Jones stabilisieren und wieder erholen. Nach einer Konsolidierung ging es am Freitagnachmittag weiter aufwärts. Der Dow Jones ging bei 49.529 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zum Wochenbeginn bröckelten die Notierungen wieder ab.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Key Takeaways

Technisches Gesamtbild bleibt konstruktiv, aber anfällig Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50). Das übergeordnete Chartbild ist bullisch, kurzfristig jedoch fragil. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 würde das positive Szenario deutlich abschwächen.

49.313 Punkte sind die zentrale Entscheidungsmarke Oberhalb von 49.313 Punkten bestehen Chancen auf weitere Hochs bis in den Bereich um 50.000 Punkte. Unterhalb dieser Marke nimmt der Abwärtsdruck zu, mit möglichen Rücksetzern zunächst bis 48.978 Punkte und darunter bis in den Bereich um 48.600 Punkte.

Seitwärts bis abwärts gerichtete Wochenprognose trotz Allzeithoch Trotz neuer Hochs überwiegt für die KW 03/2026 eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Erwartung. Die prognostizierte Wochenrange zwischen rund 48.620 und 49.950 Punkten deutet auf erhöhte Volatilität und ein anspruchsvolles Marktumfeld hin.

Rückblick - Börse aktuell: Dow Jones Entwicklung KW 02/2026

(05.01.2026 - 09.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 48.754 Punkten und lag damit 286 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 77 Punkte über dem vorherigen Wochenschluss.

Zum Wochenauftakt zeigte sich der Index deutlich erholt und überschritt dynamisch die 49.000-Punkte-Marke, in deren Umfeld sich der Dow Jones zunächst stabilisieren konnte. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Dienstag fort, verlor jedoch im weiteren Verlauf an Momentum.

Zur Wochenmitte wurde in einem dynamischen Impuls ein neues Wochenhoch formatiert, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde. Es folgten ausgeprägte Gewinnmitnahmen. Erst am Donnerstagnachmittag stabilisierte sich der Dow Jones erneut und konnte sich nach einer Konsolidierung zum Wochenausklang weiter nach oben bewegen.

Der Dow Jones beendete den Wochenhandel bei 49.529 Punkten. Zum Start der neuen Handelswoche zeigten sich jedoch wieder leichte Abgaben.

Dow Jones - Wochenübersicht 2025 - 2026 (Börse aktuell)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones 2026 - Kennzahlen

Durchschnittliche Wochenrange: 1.118 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 1 - 1

Neues Allzeithoch: in der letzten Handelswoche formatiert

Wochenrange: über Vorwoche und über Jahresdurchschnitt

Das Wochentief lag oberhalb des Niveaus der Vorwoche. Nach einem moderaten Wochenverlust zuvor konnte in der vergangenen Handelswoche wieder ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen werden...

