EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkaufprogramm

KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.01.2026 / 13:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkaufprogramm / 1. Zwischenmeldung ----- Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / 1. Zwischenmeldung KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 05. Januar 2026 bis einschließlich 09. Januar 2026 insgesamt 17.257 Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 12. Dezember 2025 gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 05. Januar 2026 mitgeteilt (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt). Der Aktienrückkauf begann am 5. Januar 2026. Der Erwerb der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen. Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 05. Januar 2026 bis einschließlich 09. Januar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen: Datum Gesamtzahl zurückerworbene Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 05.01.2026 3.174 71,2384 226.110,6816 06.01.2026 3.361 71,7317 241.090,2437 07.01.2026 3.421 72,8793 249.320,0853 08.01.2026 3.611 72,6114 262.199,7654 09.01.2026 3.690 73,0560 269.576,6400 Summe 17.257 72,3357 1.248.297,4160

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter https://www.kws.com/corp/de/investoren/meldungen/mitarbeiterbeteiligung/ abrufbar. Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der KWS SAAT SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel). Einbeck, den 12. Januar 2026 KWS SAAT SE & Co. KGaA Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin



12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News