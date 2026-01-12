Die TKMS-Aktie schießt am Montagvormittag um fast +10% in die Höhe und setzt damit ihre seit Jahresbeginn anhaltende Kursrallye fort. Seit dem Jahreswechsel hat der Kurs des deutschen Marinerüstungsunternehmens um satte +37% zugelegt. Warum ist die TKMS-Aktie Anfang 2026 wie entfesselt und wie weit kann sie noch steigen? Ein Mega-Rüstungsgeschäft mit Indien Der Grund für den Kurssprung der TKMS-Aktie zum Wochenbeginn ist eine großer Rüstungsdeal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
