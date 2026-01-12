© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoEutelsat bestellt 340 neue OneWeb-Satelliten bei Airbus. Der Deal sichert Europas einzige Starlink-Alternative und kostet Milliarden.Eutelsat verstärkt den Kampf gegen Starlink. Der Satellitenbetreiber bestellt 340 neue OneWeb-Satelliten bei Airbus. Das teilten beide Unternehmen am Montag mit. Reuters berichtete zuerst darüber. Auf Tradegate legte die Eutelsat-Aktie um fast 9 Prozent zu (Stand 12:05 Uhr). Die neuen Satelliten sollen das bestehende Netz erneuern und erweitern. Eutelsat will ältere Einheiten schrittweise ersetzen, sobald sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. So bleibt der Dienst ohne Unterbrechung verfügbar. OneWeb vor Generationswechsel Die ersten OneWeb-Satelliten …Den vollständigen Artikel lesen
