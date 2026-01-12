Die Börsen sind auch 2026 guter Stimmung. Da passen dann auch die Gerüchte, dass sich die Krypto-Plattform Bitpanda im ersten Quartal nun endlich an die Börse wagen könnte. Ich rechne mit der Börsenglocke in Frankfurt, Wien ist dem in Österreich gegründeten Unternehmen zu klein. Wie du sicher weißt, nutzen bereits 59,6 Prozent (lies nach in der neuesten EY-Studie zu Kryptoassets) in Österreich die Krypto-Plattform Bitpanda, seit neuestem ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
