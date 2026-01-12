Das Vorzeigeprojekt KAP wurde 2025 weiterentwickelt und das Unternehmen skizziert technische Prioritäten für 2026

Calgary, Alberta, 12. Januar 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das "Unternehmen" oder "Integral") freut sich, einen Rückblick auf die im Jahr 2025 abgeschlossenen Explorationsaktivitäten sowie einen Ausblick auf die geplanten technischen Arbeiten und Explorationsprioritäten für das Jahr 2026 bereitzustellen. Im Jahr 2025 war das Hauptaugenmerk von Integral darauf gerichtet, das Verständnis seines Vorzeigeprojekts KAP in den Northwest Territories zu vertiefen und gleichzeitig sein breiteres Portfolio an Seltenerdmetall-("REE")-Explorationsprojekten in Manitoba und Montana weiter zu bewerten.

"Im Jahr 2025 haben wir das Verständnis unseres Projekts KAP methodisch vertieft und das Projekt für weitere technische Fortschritte positioniert. Im Jahr 2026 liegt unsere Priorität auf der Risikominimierung durch gezielte Untersuchungen und Arbeitsprogramme, während wir gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für unser gesamtes Portfolio aufrechterhalten", sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Integral Metals.

Projekt KAP

Die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 waren in erster Linie darauf ausgerichtet, das geologische Verständnis des Projekts KAP zu verbessern, das eine zink-, gallium- und germaniumhaltige Mineralisierung beherbergt, die mit einem Mississippi Valley-Type-("MVT")-System und/oder einem Carbonat-Verdrängungsgesteinssystem ("CRD") in Zusammenhang steht. Die im Laufe des Jahres abgeschlossenen Arbeiten bauten auf früheren Bohr- und Oberflächenprogrammen auf, wobei das Hauptaugenmerk auf die Stärkung der technischen Grundlage des Projekts und die Unterstützung zukünftiger Explorationsstrategien gerichtet war. Der Schwerpunkt des Programms 2025 lag auf der geologischen Interpretation, der Integration der Bohrergebnisse in die Projektdatenbank sowie auf der weiteren Verfeinerung des zurzeit entwickelten geologischen Modells, um das Vertrauen in die Verteilung und Kontrolle der Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet zu verbessern.

Für 2026 plant das Unternehmen ein technisch ausgerichtetes Programm bei KAP, um das Risiko des Projekts weiter zu verringern und es in die nächste Bewertungsphase zu bringen. Die geplanten Arbeiten beinhalten detaillierte mineralogische und metallurgische Untersuchungen der im Rahmen früherer Programme entnommenen Bohrproben, die erneute Analyse ausgewählter historischer Bohrkerne aus den 1970er Jahren nach modernen Analysestandards zur Aufnahme in die Projektdatenbank sowie die weitere Verfeinerung des geologischen Modells. Darüber hinaus bewertet das Unternehmen eine Rückkehr zum Feld, um weitere Bodenproben zu entnehmen und möglicherweise die Bohrungen zu erweitern, um vorrangige Zielgebiete zu erproben, die im Rahmen einer ganzheitlichen Interpretation identifiziert wurden.

Projekt Burntwood

Das Projekt Burntwood wurde im Jahr 2025 weiterhin einer technischen Überprüfung unterzogen, nachdem im Jahr 2024 geochemische und geophysikalische Bodenuntersuchungen abgeschlossen worden waren, bei denen interessante Gebiete identifiziert wurden, die eine weitere Bewertung rechtfertigen. Das Unternehmen prüft zurzeit die Vorteile eines kleinen Bohrprogramms im Jahr 2026, um die anhand der früheren Untersuchungsergebnisse identifizierten verborgenen Anomalien zu erproben. Ein solches Programm würde konzipiert werden, um eine erste Untergrundbewertung dieser Ziele bereitzustellen und zu ermitteln, ob weitere Explorationen gerechtfertigt sind.

Projekt Woods Creek

Das Unternehmen setzte auch die Überprüfung historischer Daten und früherer Oberflächenergebnisse vom Projekt Woods Creek in Montana fort und bewertete gleichzeitig die effektivsten nächsten Schritte zur Fortsetzung der Explorationen. Integral erwägt zusätzliche Oberflächenarbeiten im Jahr 2026, um die Carbonatitgänge im gesamten Konzessionsgebiet besser zu beschreiben. Die potenziellen Arbeiten beinhalten erweiterte geologische Kartierungen und Probenahmen, ergänzt durch eine Magnetfeldvermessung mit unbemannten Luftfahrzeugen (UAV), um zusätzliche vielversprechende Strukturen zu identifizieren und Zielgebiete zu verfeinern.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, PhD., P.Geo. (NWT L5387), Vice-President of Exploration von Integral Metals, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada", der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

mailto:info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf die Pläne des Unternehmens, seine Anstrengungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Mineralkonzessionsgebiete zu konzentrieren.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, unter anderem, dass das Unternehmen seine Anstrengungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet KAP konzentrieren wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82439Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82439&tr=1



