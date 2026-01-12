Wien (www.fondscheck.de) - Rund 1,6 Billionen US-Dollar verwaltet Franklin Templeton global für seine Kunden - davon 54 Milliarden Dollar in börsengehandelten Fonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Ein noch überschaubarer Anteil von gut drei Prozent. Wobei aber klar sei: Die Investorennachfrage verschiebe sich hin zu diesen kostengünstigen Fonds, die meist rein passiv einen Index nachbilden würden oder mit einer gewissen aktiven Komponente angereichert sein könnten. Auch zum Ausbau des Geschäfts in Österreich sollten ETFs wesentlich beitragen, habe Caroline Baron, Chefin für die ETF-Distribution in der EMEA-Region, im Gespräch gesagt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
