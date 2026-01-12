

EQS-Media / 12.01.2026 / 14:56 CET/CEST

Hamburg, 12. Januar 2025 - Blue Elephant Energy ("BEE"), ein führender, europaweit agierender Betreiber von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern, hat am 23. Dezember 2025 ein Onshore-Windenergieportfolio mit einer Gesamtnennleistung von 381 MW in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Der Verkäufer ist die in Rostock ansässige WIND-projekt, die seit über 30 Jahren erfolgreich vor Ort tätig ist.



Das Portfolio umfasst 37 operative Windparks mit einer Gesamtnennleistung von 260 MW, weitere vier Windparks mit einer Gesamtnennleistung von 46 MW befinden sich derzeit im Bau, mit geplanter Inbetriebnahme in 2026 und drei weitere Windparks mit einer Gesamtnennleistung von 75 MW werden zur Baureife übergeben, deren Inbetriebnahme in 2027 geplant ist. Die erwartete jährliche Stromproduktion des Windparkportfolios reicht aus, um damit rund 33.000 Haushalte ein Jahr lang mit grünem Strom zu versorgen. Darüber hinaus zeichnen sich die Windparks durch attraktive Standorte mit stabilem Vergütungsregime nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz sowie einer langfristigen Perspektive zum Repowering aus.



Mit dieser Akquisition baut BEE ihre Präsenz im deutschen Windmarkt weiter aus und stärkt ihre Rolle als zuverlässiger und langfristig orientierter Partner der Energiewende. Nach Vollzug der Transaktion erweitert BEE ihr deutsches Windportfolio auf 533 MW, wodurch das gesamte Bestandsportfolio des Unternehmens auf 2,1 GW anwächst. Der Windanteil am Gesamtportfolio erhöht sich auf rund 25 % und unterstreicht die strategische Bedeutung der Windenergie innerhalb des diversifizierten Portfolios von BEE. Gleichzeitig schafft die Transaktion eine solide Grundlage für weiteres Wachstum in einem der zentralen europäischen Windmärkte.



Tim Kallas, Chief Investment Officer der BEE, sagt: "Mit diesem Erwerb sichern wir uns ein qualitativ hochwertiges Portfolio und verdreieinhalbfachen unser Windportfolio in einem unserer Kernmärkte. Dies ist neben dem bereits erfolgten Einstieg in Batteriespeicher ein weiterer Schritt, um unser Gesamtportfolio technologisch zu diversifizieren. Auch über diese Transaktion hinaus planen wir weitere Kooperationen mit der WIND-projekt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."



Stephan Eckermann, Leiter der Transaktion bei WIND-projekt: "Wir freuen uns, dass wir mit BEE einen starken Partner mit einer grünen DNA gefunden haben, der zu uns passt. Uns zeichnen gemeinsame Werte aus: Norddeutsche Mentalität, Begeisterung bei der Gestaltung der Energiewende sowie Realisierungs- und Innovationsfreudigkeit. In der Zukunft wollen wir sowohl als Dienstleister im Rahmen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für BEE, als auch bei kommenden Projekten in der Umsetzung weiter zusammenarbeiten und als Partner zusammenwachsen. Wir sehen somit dem noch jungen Jahr 2026 mit Verve entgegen. "



Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet und steht unter Vorbehalt der üblichen regulatorischen Freigaben, insbesondere durch das Bundeskartellamt.



Über WIND-projekt Ingenieur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH:

Seit 1994 steht der Name WIND-projekt für zukunftsweisende Energievorhaben. Mit einem eigenen Team gibt die WIND-projekt der Energiewende Rückenwind und integriert innovative Ideen, Prozesse und Technologien in die eigenen Vorhaben. So gelingt es, die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität nachhaltig zu verbinden und eine ganzheitliche Energieversorgung zu fördern. Zusammen mit Gemeinden, Partnern und Forschungsinstituten entwickelt die WIND-projekt so insbesondere vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern nachhaltige Energiekonzepte auf Basis Erneuerbarer Energien.



Über Blue Elephant Energy GmbH:

Blue Elephant Energy entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks (onshore) sowie Batteriespeicherlösungen mit einem Fokus auf den europäischen Markt. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich BEE als führender unabhängiger Energieerzeuger (IPP) etabliert und verfügt (nach Vollzug der Transaktion) über eine installierte Leistung von 2,1GW und eine weitere Projektpipeline von 9,5 GW. Mit einer umfangreichen, technologieübergreifenden Projektpipeline und tiefgehender Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette treibt BEE ihr dynamisches Wachstum konsequent voran.





