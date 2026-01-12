Gute Geschäftszahlen und positive Meldungen aus der Produktpipeline geben der Aktie derzeit Rückenwind. Mit einem Call-Optionsschein können Anleger gehebelt profitieren. Zum Jahreswechsel schielte die Aktie von Merck erneut über das Oktober-Hoch von 122 Euro. Noch fehlt einigen Investoren der Mut. Gelingt jedoch der Ausbruch über diese Marke, scheint der Trendwechsel endgültig eingeleitet. Damit verbunden eröffnet sich Potenzial bis zum März-Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE