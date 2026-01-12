Der Silberpreis schießt weiter nach oben. Zum Auftakt in die neue Woche springt das graue Edelmetall in der Spitze um mehr als +5% in die Höhe und markiert beim Stand von 84,60 US$ ein neues Rekordhoch. Was treibt den Preis an und sind kurzfristig sogar Niveaus von 100 US$ möglich? Edelmetalle bleiben heiß begehrt Edelmetalle bleiben auch in 2026 stark gefragt. Die geopolitischen Spannungen sorgen dafür, dass weiterhin sehr viel Kapital in sichere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de