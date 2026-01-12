Mercedes-Benz verkauft weniger Autos - Zähes China-Geschäft

STUTTGART - Das zähe China-Geschäft hat die Absatzzahlen von Mercedes-Benz im vergangenen Jahr gedrückt. Der Autobauer verkaufte 2025 mit rund 2.160.000 Pkw und Vans zehn Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, wie die Stuttgarter mitteilten.

VW-Konzern verkauft weniger Autos - USA und China belasten

WOLFSBURG - Schwache Verkaufszahlen in China und den USA haben beim VW -Konzern 2025 die Verkäufe gebremst. Weltweit lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, ein halbes Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. In Europa legte Europas größter Autobauer zwar sogar zu. Das konnte Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

ROUNDUP: Trump droht mit Zinsdeckel für Kreditkarten - Banken warnen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen deckeln und damit die Bürger seines Landes vor zu hohen Kosten für Rückzahlungen schützen. Ab dem 20. Januar solle für Kreditkarten ein Jahr lang ein Maximalzinssatz von zehn Prozent gelten, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie Trumps Plan zu realisieren ist.

Argenx steigert Vyvgart-Umsatz deutlich - Aktie gibt nach

AMSTERDAM - Das Biotechunternehmen Argenx hat 2025 von seinem Kassenschlager Vyvgart zur Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten profitiert. Der Produkt-Umsatz lag auf Basis vorläufiger Zahlen bei 4,15 Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro), ein Anstieg um 90 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal wurden Erlöse von 1,29 Milliarden Dollar verbucht. Analysten hatte etwas weniger erwartet. Die im EuroStoxx notierte Aktie war zuletzt mit einem Minus von 3,3 Prozent der schwächste Wert im Index.

Zollstreit: EU macht E-Auto-Exporteuren in China Angebot - Mindestpreise

BRÜSSEL/PEKING - Mindestpreise statt Zollaufschläge: Die EU zeigt in China produzierenden Elektroautoherstellern Wege zur Vermeidung der 2024 eingeführten Zusatzzölle auf. Unternehmen können sich nach einer neuen Leitlinie verpflichten, für in die Europäische Union exportierte Fahrzeuge Mindestpreise festzusetzen, um sich die Preisaufschläge zu ersparen. Zudem würden bei einem entsprechenden Angebot Zusagen zu Investitionen in der EU oder eine Begrenzung der Exporte positiv angerechnet werden.

Trump: US-Ölkonzerne werden in Venezuela investieren



WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat wenige Tage nach den Angriffen in Venezuela Führungskräfte von US-Ölkonzernen gedrängt, sich in dem südamerikanischen Land massiv zu engagieren. Nach einem Treffen mit Ölmanagern im Weißen Haus sprach er von einer Einigung, wonach US-Ölkonzerne mit Hunderten Milliarden Dollar in Venezuela einsteigen würden. Genauer wurde er nicht. Zu Beginn des Treffens, als die Presse noch dabei war, hatte Exxon-Chef Darren Woods gesagt, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela machten Investitionen derzeit unmöglich.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge -Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge

-Indien kündigt Fahrplan für Rüstungskooperation mit Deutschland an -Pleitewelle bei Unternehmen rollt weiter

-Weniger neue Bausparverträge - Branche meldet Normalisierung -Krisenkonzern Baywa trennt sich von neuem Chef

-London gegen Musks Grok: Behörde leitet Untersuchung ein°

