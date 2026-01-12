Trump drückt US-Bank-Aktien: Tempus AI mit Umsatzsprung, Alibaba gefragt und nächstes Depot startet!

Während Michael Burry prophezeit, dass fast alle KI-Firmen pleite gehen, überrascht Tempus AI mit starken vorläufigen Zahlen und macht Lust auf KI Aktien. Die Aktie zieht zweistellig in die Höhe. Aufspringen?Thema des Tages: US-Banken starten Berichtssaison Kurz vor dem Start in die US-Berichtssaison sorgt US-Präsident Donald Trump zu Wochenbeginn für erhebliche Unruhe im Finanzsektor, nachdem er am Wochenende eine einjährige Obergrenze von 10 Prozent für Kreditkartenzinsen gefordert hat. Da die aktuellen Zinssätze in den USA oft zwischen 20 und 30 Prozent liegen, befürchten Investoren einen massiven Einbruch der Nettozinseinnahmen bei großen Instituten wie JPMorgan Chase, Bank of America …Den vollständigen Artikel lesen ...
