Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 12
[12.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,076,132.00
|USD
|0
|57,019,538.43
|8.058
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,154,930.00
|EUR
|28,074
|17,802,342.95
|5.6427
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|369,808.59
|10.7703
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|419,246.26
|8.0968
© 2026 PR Newswire