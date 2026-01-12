Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) wollen diesen Monat den Kauf von bis zu 100 Elektrobussen ausschreiben. Eigentlich hätten die VBZ einen großen Teil der Busse ohne Ausschreibung bei Hess und MAN bestellen können. Denn aus früheren Käufen sind noch Optionen offen. Doch mit beiden Anbietern sind die VBZ unzufrieden. Laut mehrere Schweizer Medienberichten dürften die Verkehrsbetriebe Zürich bis zu 140 Millionen Franken (rund 150 Millionen Euro) in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net