Mercedes-Benz hat 2025 insgesamt 197.300 Batterie-elektrische Fahrzeuge verkauft, vier Prozent weniger als 2024. In der Pkw-Sparte war der Rückgang sogar noch größer - das E-Wachstum bei den Vans konnte die schwachen E-Auto-Verkäufe nicht ganz kompensieren. Für Mercedes ist es nicht der erste Rückgang: Im Vergleich zu 2023 ist schon 2024 der Elektro-Absatz der Mercedes-Benz Group (also Pkw und Vans) um 22 Prozent gesunken, jetzt sind es also nochmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net