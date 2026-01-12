FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End BioNTech DE000HS5K8E9
TurboC O.End BioNTech DE000HS5LKJ6
TurboC O.End BioNTech DE000HS5TWZ0
TurboC O.End BioNTech DE000HS63GS9
TurboC O.End BioNTech DE000HS67AG8
TurboC O.End BioNTech DE000HS68B09
TurboC O.End BioNTech DE000HS69041
TurboC O.End BioNTech DE000HT49XS1
TurboC O.End BioNTech DE000HT4DTT5
TurboC O.End BioNTech DE000HT56Q39
TurboP O.End BioNTech DE000TT64383
TurboP O.End BioNTech DE000TT7NCP7
TurboP O.End BioNTech DE000TT7QPR8
AB/FROM ONWARDS 12.01.2026 15:37 CET
© 2026 Xetra Newsboard