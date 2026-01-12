Mainz (ots) -
Woche 3/26
Fr., 16.1.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Virtuelle Liebe - Kann KI Beziehung?
Woche 4/26
So., 18.1.
23.50 Precht
Bitte Ergänzung/Korrektur beachten:
Ist das Völkerrecht am Ende?
Richard David Precht im Gespräch mit Kai Ambos
Bitte streichen: Aladin El-Mafaalani
Fr., 23.1.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Das Schweigen der Kunst
Wie der Kulturbetrieb Amerikas verstummt
Woche 8/26
Sa., 14.2.
20.15 Der Samstagskrimi
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Bitte Ergänzung/Korrektur beachten:
Daniel Trojetzki Sebastian Urzendowsky
Alexander Trojetzki Fabian Hanis
